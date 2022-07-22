Tenis turnuvasında birinciler belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tenis turnuvasında birinciler belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tenis turnuvasında birinciler belli oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde tenis turnuvası düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde tenis turnuvası düzenlendi. Sporcular, raketlerle topa birincilik için vurdu.

Darende Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen tenis turnuvasına 20 sporcu katıldı. Tenis turnuvası sonunda kadınlarda Fadime Doğan, erkeklerde ise Onur Karagülle birinci oldu.

Dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Malatya Darende Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title