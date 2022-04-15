Tenis: Billie Jean King Kupası
- Güncelleme:
Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'daki dördüncü maçında Sırbistan'a 2-1 yenildi.
Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'daki dördüncü maçında Sırbistan'a 2-1 yenildi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı.
İlk maçta Ayla Aksu, Lola Radivojevic'e 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve Sırbistan, 1-0 öne geçti.
İkinci karşılaşmada İpek Öz, Aleksandra Krunic'e 6-7, 6-0, 6-3'lük setlerle 2-1 yenildi ve Sırbistan 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü maçta Berfu Cengiz-Zeynep Sönmez ikilisi, Lola Radivojevic-Elena Milovanovic çiftini 6-3, 4-6, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etmesine rağmen Sırbistan, milli takımı 2-1 yendi.
Avrupa/Afrika Grup I'da kalmayı garantileyen Türkiye, yarın beşincilik-altıncılık maçında Avusturya'yla karşılaşacak.