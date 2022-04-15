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Tenis: Billie Jean King Kupası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Tenis: Billie Jean King Kupası

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'daki dördüncü maçında Sırbistan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'daki dördüncü maçında Sırbistan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı.

İlk maçta Ayla Aksu, Lola Radivojevic'e 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve Sırbistan, 1-0 öne geçti.

İkinci karşılaşmada İpek Öz, Aleksandra Krunic'e 6-7, 6-0, 6-3'lük setlerle 2-1 yenildi ve Sırbistan 2-0'lık üstünlük kurdu.

Üçüncü maçta Berfu Cengiz-Zeynep Sönmez ikilisi, Lola Radivojevic-Elena Milovanovic çiftini 6-3, 4-6, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etmesine rağmen Sırbistan, milli takımı 2-1 yendi.

Avrupa/Afrika Grup I'da kalmayı garantileyen Türkiye, yarın beşincilik-altıncılık maçında Avusturya'yla karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Billie Jean, Sırbistan, Türkiye, Tenis, Spor, Haberler

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