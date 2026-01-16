Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak. Lig etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi netlik kazandı. Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeiz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak. Samsunspor, Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplamıştı.