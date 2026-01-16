Haberler

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija oldu. Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

  • Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti.
  • Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat'ta oynayacak.
  • Samsunspor, Konferans Ligi lig aşamasında 6 maç sonunda 10 puan topladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak. Lig etabını tamamlayarak kuraya 12. seribaşı olarak katılan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi netlik kazandı. Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeiz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak. Samsunspor, Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplamıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

bu takım ıyı ıyı bır cıkıs yaptılar ayrıca çok tehlıkelı takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
Adana'da kaydedilen görüntü 'Yok artık' dedirtti

Daha neler göreceğiz! Görüntüyü izleyenler "Yok artık" diyor