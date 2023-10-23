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Teksüt Bandırmaspor, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Parlatan ve ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.