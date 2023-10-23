Teksüt Bandırmaspor, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Parlatan ve ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Parlatan ve ekibine teşekkür edilerek, deneyimli teknik adama bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Balıkesir temsilcisi, 9 maç sonunda ligde topladığı 16 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor