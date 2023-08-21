Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Çeçenoğlu'nun kariyerinde 261 maçta 34 gol attığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Teksüt Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.
Daha önce Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor ve Denizlispor formalarını giyen Çeçenoğlu'nun kariyerinde 261 maçta 34 gol attığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Pesen - Spor