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Teksüt Bandırmaspor, eski futbolcularını ağırladı

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Teksüt Bandırmaspor, eski dönemlerde forma giyen futbolcularını Bandırma'da ağırladı. Kulüp yöneticileri tarafından plaket verilen futbolcular, maçı birlikte izledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, eski dönemlerde bordo-beyazlı formayı giyen futbolcularından ikinci bir grubu daha yıllar sonra Bandırma'da ağırladı.

Bordo-beyazlı kulüp yöneticileri, ikinci aşamada, 1973'ten 1983 yılına dek forma giyen futbolcuları konuk etti. Eski futbolculara, kulüp başkanı Onur Göçmez, 1. Lig'de Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçından önce plaket verdi.

Eski başkanlardan Erhan Elmastaş tarafından karşılanan ve Şehir Kulübünde ağırlanan eski futbolcular Erdoğan Filizoğlu, Asım Tiftikçi, Adnan Esen, Nusret Ertürk, Sefa Güven, Mustafa Dal, Hayrettin Kılıç, Vural Kaya, Alpaslan Tekin, Halil Erdoğdu, Mehmet Ermaniş, Metin Sayal, Muzaffer Gür, Altan Kurtbaş ve İsmail Hakkı Alp, maçı birlikte izledi.

Eski futbolcular, yıllar sonra hatırlanmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bandırmaspor Kulübünün, 1983'ten itibaren bordo-beyazlı formayı giyen diğer eski futbolcuları da Bandırma'ya davet edeceğini bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

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