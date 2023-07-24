Teksüt Bandırmaspor, defans oyuncusu Mexer'i transfer etti

Teksüt Bandırmaspor, defans oyuncusu Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, defans oyuncusu Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta, 11 gol ve 4 asist yapan defans oyuncusu Mexer ile 2 yıllık anlaştı.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia takımlarda forma giymişti.