Fransız devi inat etti, Kerem'i alacak! İşte Galatasaray'a yaptıkları son teklif - Haberler

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez gol atarken, 9 da asist yaptı. Toplamda 20 gole doğrudan katkıda bulunan genç oyuncu, bu performansı ile Avrupa devlerinin radarına girdi.

LYON'UN TEKLİFİ AZ BULUNDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yaptığı 7 milyon euroluk teklif, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yetersiz bulundu. Fransız ekibi ise fiyatı arttırarak 12 milyon euroluk teklif ile Kerem'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray 15 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.

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