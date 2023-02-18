Teklif yapıldı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un kadrosunda istenilen süreyi alamayan tecrübeli futbolcuya, Polonya ekibi Rakow talip oldu.

Sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu Serdar Dursun, bu sezon Jorge Jesus'un kadrosunda istediği süreyi alamadı. Yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtilen golcü futbolcuya Avrupa'dan talip çıktığı öğrenildi.

TEKLİF YAPTILAR

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun, bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.