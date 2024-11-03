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Tekirdağspor Maçında Martı Renkli Anlar Yaşattı

Tekirdağspor Maçında Martı Renkli Anlar Yaşattı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Stadı'nda oynanan Tekirdağspor ve Karasuspor maçı sırasında sahaya inen martı, renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarların ilgisini çeken martı, yaklaşık 30 dakika boyunca sahada dolaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Stadı'nda Tekirdağspor ile Karasuspor arasında oynanan maçın 60. dakikasında sahaya inen martı renkli görüntüler oluşturdu. Sahada dolaşan ve çevresinde gelişen pozisyonlarda kaçmayan martı ortaya renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. haftasında Tekirdağspor, Karasuspor'u konuk etti. Mücadelede sürpriz bir misafir de vardı. Maçın 60. dakikasında sahada görülen martı, renkli görüntüler oluşturdu. Martı, müsabaka sırasında oyuncuların arasında dolaşırken, taraftarlar ise bu durumu ilgiyle karşıladı. Yaklaşık 30 dakika kadar sahada kalan martı, gürültü ve sesten de kaçmadı.

Tribünde yer alan bazı taraftarlar da birbirlerine martıyı gösterdi ve eğlenceli anlar ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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