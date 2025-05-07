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Tekirdağ'daki İkizlerden Voleybol Hedefi: Milli Takım

Tekirdağ'daki İkizlerden Voleybol Hedefi: Milli Takım
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Tekirdağ'da yaşayan ikizler Ada ve Naz Işık, Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde 7 yıldır voleybol oynuyor. Hedefleri, Sultanlar Ligi ve milli takımda birlikte oynamak.

TEKİRDAĞ'da yaşayan ikizler Ada ve Naz Işık(15), aynı takımda voleybol oynayarak hayallerinin peşinden koşuyor. Süleymanpaşa Spor Kulübü forması giyen ikizler, gelecekte Sultanlar Ligi'nde ve milli takımda yan yana sahaya çıkmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da Özel Fen Lisesi'nde eğitim gören ikizler Ada ve Naz, gönül verdikleri voleybolda 7 yıldır Süleymanpaşa Spor Kulübü forması giyiyor. Antrenmanlarını aksatmayan, maçlarda başarılı grafik çizen ikizlerin hedefi, Sultan Ligi ve milli takım forması giymek. Sporun hayatlarının merkezinde olduğunu söyleyen Ada Işık, "Kardeşim Naz ile 7 yıldır voleybol oynuyoruz. Özellikle kardeşim ile birlikte bu sporu yaptığımız için çok mutluyum. En büyük hayalimiz, milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek. Bu hedefimiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Naz Işık da kardeşiyle aynı sahada yer almanın kendisine büyük moral verdiğini belirterek, "Kardeşimle bu sporu yapmak öncelikle çok güzel bir duygu. Voleybol sosyal ilişkileri gerçekten çok fazla güçlendiriyor. Bu sporu kardeşimle birlikte ilerletmek istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

İkizlerin antrenörü Ali İhsan Gök ise Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak gençleri sporla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Gök, "Öğrencilerimiz derslerine rağmen büyük bir özveriyle antrenmanlara geliyor. Amacımız, sporcularımızı üst liglerde ve milli takımda görmek. Genç yetenekleri desteklemeye ve kentte voleybolu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Işık kardeşler ise sahadaki başarılarıyla örnek sporcularımızdan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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