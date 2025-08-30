Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı

Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tekirdağ Zafer Kupası yelken yarışları, 130 sporcunun katılımıyla başladı. 2 gün sürecek yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 130 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorisinde 2 gün boyunca devam edecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların 2 gün mücadele edeceğini söyledi.

Sporculara başarı dileyen Özdem, "9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için ilimize gelen sporcuların da katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 2 gün boyunca güzel yarışlar izleyeceğiz." dedi.

Organizasyonda yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verilecek.

