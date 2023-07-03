Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenciler ve römorkörler gösteri yaptı. Törenlerde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu. Römorkörlerin yelkencilerin arkasından su püskürtmesi ilgiyle izlendi. Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları ise bayram dolayısıyla yapılacak yarışlara hazırlanıyor.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenciler ve römorkörler gösteri yaptı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende, bayram dolayısıyla deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, yelkenciler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti.

Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri su altından Türk bayrağı çıkardı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 2 gün sürecek yarışlarda mücadele edecek.

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile kulüp temsilcileri de katıldı.