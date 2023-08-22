Tekirdağ Çorlu'da Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Spor Haberleri
Tekirdağ Çorlu'da koşarak karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya savrularak düşüp yaralandı. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Tekirdağ Çorlu'da koşarak karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya savrularak düşüp yaralandı. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Dönerciler Sokağı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyreden İsmail Demir'in kullandığı 59 ACJ 151 plakalı motosiklet, koşar adımla yolun karşısına geçmek isteyen yaya Selami Tavukçuoğlu'na çarptı. Yola savrulan yaya Tavukçuoğlu, düşüp yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ