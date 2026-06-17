Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı belli oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasındaki final serisinin maç programı belli oldu. 21 Haziran'da başlayacak seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:
21 Haziran Pazar:
14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
23 Haziran Salı:
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
25 Haziran Perşembe:
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
27 Haziran Cumartesi: (Gerekirse)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
29 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)