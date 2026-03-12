Haberler

Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor

Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Zonguldakspor'un başına geçen Kemal Kılıç, kariyerindeki 43. takıma imza attı. Deneyimli teknik adam, Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'a rakip oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor, Sebat Gençlikspor'a yenilmesinin ardından teknik direktör Can Güven ile yollarını ayırmıştı.

ZONGULDAKSPOR'DA KEMAL KILIÇ DÖNEMİ

Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu. Zonguldakspor, 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ve takımının başında ilk antrenmanına da çıktı.

43. KEZ İMZA ATARAK YILMAZ VURAL'A RAKİP OLDU

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da oynayan Kemal Kılıç, teknik direktör olarak 43. imzasını attı. Deneyimli hocanın attığı bu imza ile birlikte Türk futbolunda 44 kulüp ile en çok takım çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'a rakip oldu.

ZONGULDAKSPOR'UN SON DURUMU

Ligde oynadığı 24 maçta 38 puan toplayan Zonguldakspor, altıncı sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligi ilk 3 sıra içerisinde tamamlayarak play-off hattına avantajlı girmek istiyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Sonra Türk futbolu THE END

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti