Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız

Galatasaray'da forma giymeyi hayal eden Afrikalı bir genç futbolcu adayı, çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkat çekti.

GALATASARAY FORMASIYLA ANTRENMAN

"Samson Jr." kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç yetenek, antrenmanlarını Galatasaray formasıyla gerçekleştiriyor. Fiziksel çalışmalarını ve topla yaptığı idmanları düzenli olarak yayımlayan futbolcu adayı, keşfedilmeyi beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da paylaşıldı.

HEDEFİ TÜRKİYE

Genç futbolcu, Galatasaray'da oynama hayali kurduğunu ifade ederken, profesyonel seviyede kendini gösterebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor.