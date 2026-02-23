Haberler

Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız

Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Haber Videosunu İzle
Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray formasıyla antrenman yapan Afrikalı genç futbolcu adayı, dikkat çekiyor. Fiziksel çalışmalarını ve topla yaptığı idmanları düzenli olarak yayımlayan genç yetenek, Galatasaray'da oynama hayalini kuruyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Genç futbolcunun bu paylaşımları, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da ilgi görüyor.

  • Samson Jr. kullanıcı adlı Afrikalı bir genç futbolcu adayı, Galatasaray formasıyla antrenmanlarını sosyal medyada paylaşıyor.
  • Genç futbolcu, Galatasaray'da oynamayı hayal ediyor ve profesyonel seviyede kendini göstermek için çalışıyor.

Galatasaray'da forma giymeyi hayal eden Afrikalı bir genç futbolcu adayı, çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkat çekti.

GALATASARAY FORMASIYLA ANTRENMAN

"Samson Jr." kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç yetenek, antrenmanlarını Galatasaray formasıyla gerçekleştiriyor. Fiziksel çalışmalarını ve topla yaptığı idmanları düzenli olarak yayımlayan futbolcu adayı, keşfedilmeyi beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da paylaşıldı.

HEDEFİ TÜRKİYE

Genç futbolcu, Galatasaray'da oynama hayali kurduğunu ifade ederken, profesyonel seviyede kendini gösterebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıatifb1212:

güzel kendisini yere atmayı da öğrenmesi gerekiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncay Yavuz:

Degerlendirin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine! Aldığı haberle havalara uçtu
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine! Aldığı haberle havalara uçtu
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf