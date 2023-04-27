Juventus'u tek golle geçen Inter İtalya Kupası'nda ilk finalist oldu

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Inter finale adını yazdıran ilk takım oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü Federico Di Marco kaydetti.

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırdı.

TEK GOL Dİ MARCO'DAN

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Dimarco kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da maça ilk 11'de başlayarak 82 dakika görev yaptı.

FİORENTİNA-CREMONESE GALİBİYLE OYNAYACAKLAR

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fiorentina, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Cremonese'yi konuk edecek. Bu mücadelenin kazananı finalde Inter'in rakibi olacak.