Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Güncelleme:
Fenerbahçe'ye transferi kesinleşen ve kısa sürede imza atması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun, eski takımı Galatasaray'ın kulüp personellerine ve bazı eski futbolcularına telefon açarak helallik istediği iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı-lacivertlilere transferi kesinleşince Galatasaray'ın kulüp personellerine ve bazı eski futbolculara telefon açtığı iddia edildi.

KEREM'DEN GALATASARAY'A TELEFON

Sabah'ta yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yle kesin olarak anlaşmasının ardından Galatasaray'da kendisine yakın gördüğü kulüp personellerini ve bazı eski futbolcuları arayarak hellalik istedi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu isimlerle telefonda yaptığı görüşmede, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öne sürüldü.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla toplam 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol ve 42 asistlik istatistik yakalamıştı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Faydasız....

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Evlat olsa eldivenle bile sevilmez bu çocuk. Senden yoğurda bile salatalık olmaz ki cacık olsun.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Eski kuşak bunlara alışıkdı ama yeni kuşak ilk kez senle ihaneti tanıdı.. seni seven çocukların hayal kırıklığı oldun paranın gücünü bir kez daha gösterdin olmadı be Kerem yakışmadı sana

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

profesyonel 1 futbolcu bile değilsin kerem. Bizde oynadığın dönemlerde topu dağa bayıra dereye vurduğun zamanları unutmadık kac tane kuponunu yaktın hakkım haram olsun...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazim Erdogan:

takipten çıkartıyoruz

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
