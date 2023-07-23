Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
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Galatasaray, taraftarlarını Wilfried Zaha'yı havaalanında karşılamaya davet etti.
Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir şekilde açıkladığı Zaha transferi için sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını Zaha'yı karşılamaya davet etti.
ÇAĞRI YAPTILAR
Sarı-kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz! 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadeleri yer aldı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023