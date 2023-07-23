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Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray, taraftarlarını Wilfried Zaha'yı havaalanında karşılamaya davet etti.

Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir şekilde açıkladığı Zaha transferi için sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını Zaha'yı karşılamaya davet etti.

ÇAĞRI YAPTILAR

Sarı-kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz! 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadeleri yer aldı.

Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Spor Haberler

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