Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı

Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir şekilde açıkladığı Zaha transferi için sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını Zaha'yı karşılamaya davet etti.

ÇAĞRI YAPTILAR

Sarı-kırmızılıların sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz! 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadeleri yer aldı.