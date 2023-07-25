Tek amacı futbol oynamak! Mbappe, Al Hilal'in 700 milyon euroluk teklifini reddetti

PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti. Fransız yıldız, Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

Psg'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti.

DEV TEKLİFİ REDDETTİ

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti. Ancak Fransız yıldız gelen teklifi reddetti.

REAL'E GİTMEK İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre, Kylian Mbappe bu teklifi İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

50 GOLE ETKİ ETTİ

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.