Tek amacı futbol oynamak! Mbappe, Al Hilal'in 700 milyon euroluk teklifini reddetti
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PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti. Fransız yıldız, Real Madrid'e transfer olmak istiyor.
Psg'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti.
Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti. Ancak Fransız yıldız gelen teklifi reddetti.
ESPN'de yer alan habere göre, Kylian Mbappe bu teklifi İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.