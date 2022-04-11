Tehlike çanları çalıyor! Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, kötü bir rekor daha kırmaya çok yakın.

GALATASARAY 32 MAÇTA 47 GOL YEDİ

Sporx'te yer alan habere göre, lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü. Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak.

TARİHİN EN KÖTÜ PERFORMANSI YAŞANABİLİR

Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak. 2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.

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