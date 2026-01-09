Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray' ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörleri ve futbolcuları ortak basın toplantısında buluştu.

TEDESCO VE BURUK'TAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takım kaptanlarından Nelson Semedo, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi hazır bulundu.

TEDESCO'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Basın toplantısına Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'nun hareketi damga vurdu. Tedesco su içerken Okan Buruk'a da su içip içmeyeceğini sordu. Buruk, gülümseyip teşekkür ederek istemediğini söyledi.