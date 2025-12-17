Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten kazandığı maaş kamuoyunda tartışma yarattı.

YILLIK 400 BİN EURO KAZANIYOR

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 400 bin Euro maaş alıyor. Sözleşme kapsamında ödeme planının 10 ay üzerinden yapıldığı, aylık ücretin ise 40 bin Euro olduğu öğrenildi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Açıklanan maaş rakamı, bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından düşük bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklar göz önüne alındığında ücretin yetersiz olduğu yönünde görüşler dile getirildi.