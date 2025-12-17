Haberler

Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yıllık 400 bin Euro maaş aldığı öğrenildi. Ödemelerin 10 ay boyunca aylık 40 bin Euro şeklinde yapıldığı belirtildi. Bu durum, bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından düşük bulunarak sosyal medyada tartışma yarattı. Taraftarlar, teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklar göz önüne alındığında ücretin yetersiz olduğu görüşünü dile getirdiler.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yıllık maaşı 400 bin Euro'dur.
  • Tedesco'nun aylık ücreti 40 bin Euro'dur ve ödeme planı 10 ay üzerinden yapılmaktadır.
  • Bazı Fenerbahçe taraftarları Tedesco'nun maaşını teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklarına göre düşük bulmaktadır.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten kazandığı maaş kamuoyunda tartışma yarattı.

YILLIK 400 BİN EURO KAZANIYOR

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 400 bin Euro maaş alıyor. Sözleşme kapsamında ödeme planının 10 ay üzerinden yapıldığı, aylık ücretin ise 40 bin Euro olduğu öğrenildi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Açıklanan maaş rakamı, bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından düşük bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklar göz önüne alındığında ücretin yetersiz olduğu yönünde görüşler dile getirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
