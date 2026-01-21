Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçındaki "şişe taktiği" hakkında konuştu. Tedesco, galibiyet golünün taktikten ziyade oyuncu kalitesiyle geldiğini belirterek, "3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor karşılaşmasındaki "şişe taktiği" sorusuna net yanıt verdi.
TEDESCO'DAN ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Aston Villa maçı öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
"GOL BENİMLE DEĞİL OYUNCULARIN KALİTESİYLE GELDİ"
Tedesco, 2-1 geriden gelinerek 3-2 kazanılan Alanyaspor maçında konuşulan "şişe taktiği" ile ilgili açıklık getirdi. İtalyan teknik adam, galibiyet golünün taktikten ziyade oyuncu kalitesiyle geldiğini vurguladı.
ŞİŞE TAKTİĞİNE NET YANIT
Tedesco, söz konusu pozisyonla ilgili, "3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco 3. bölgede hemen pasını verdi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok" ifadelerini kullandı.
GOL KISA SÜRE SONRA GELMİŞTİ
Alanyaspor karşılaşmasında Tedesco'nun kenardan oyuncularına şişelerle taktik verdiği anların ardından, dakikalar sonra Anderson Talisca galibiyet golünü kaydetmişti.