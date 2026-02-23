Haberler

Tedesco'dan sakatlık açıklaması: Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile yapılan maçın ardından konuştu. ''Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu." diyen Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''ÇOK PROBLEM YAŞADIK''

''İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?" sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık." dedi.

''BU GECE YAZIK OLDU''

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden Tedesco, "İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu." sözlerini sarf etti.

OYUNCULARININ SON DURUMU

Takımdaki oyuncuların sağlık durumları hakkında da yorum yapan Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMaydanoz:

Yazıkya bu taraftarlar oynamayın yeter artık,utanç verici sadece.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

KORKMA CAKMA KöKSAL BABA TEDESCOCUUUK NASILSA KASIMPASALI JUVE POSETLi 00=====FENEVLiLERE öZELL==) EZZiK DöDüüüNüZE BIRDE 90 ARTILI FENEVRASYONUNUZA GECiRDi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Yazıklar olsun Kasımpaşa da hakeme höt diyen sarı kart yedi, Asensio gol attığında iki topçu en uçtaydı hani bunlar ofsayttı...?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kalecimiz geçen maçta ön direkte belçklerke. Gol yiyor. Taliska yerlerde sürünüyor. Bir Şut olmaz mı ya. Takı. Kurnçgunu yanlış. Düzgün giderken ne oldu ya. Sür takımı sahaya atsın 3-5 sonra kimi alacaksan al oyuna.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

