Domenico Tedesco: "Asla pes etmeyeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında soruları yanıtladı. Son dakikada yenilen golle puan kaybı yaşanması nedeniyle "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Tedesco, "Bu fırsatları bizler alıyoruz. Kimse hediye etmiyor. Herkes için zorlu sezon oluyor. Alanya maçında son saniyede yediğimiz gol, Antalya'da atamadığımız gol, Kasımpaşa maçları; kolay değil. Yere düşmek bir şeydir ama ayağa kalkmak da bir şeydir. Bugün kendimizi boşlukta, hayal kırıklığında hissediyoruz. Muhtemelen yarın da öyle hissedeceğiz. Pazar günü tekrar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Konya'da kupa maçı oynayacağız, yarı finale çıkmak istiyoruz. Sonra güzel bir derbi maçı oynayacağız. Kafamda sadece bunlar var. Umarım sorunuz şakadır. Ben ful enerji ile işime devam ediyorum. Bu oyunun bir parçası ve bizler de insanız" diye konuştu.

"Asla pes etmeyeceğiz"

Tedesco, Rizespor'un son oynadığı 7 maçta 5 galibiyeti olduğunu hatırlatarak, "Rakiplerimizin her zaman iyi dönemlerine denk geliyoruz. Hiçbir şey bize hediye edilmiyor. Rakibin oynadığı uzun toplar, ikinci toplar. İkinci kaleyi bulan şutlarında 1-0 geriye düştük. Pozisyon almamız iyiydi. Biraz 3. bölgede acele kararlar veriyoruz. Geriye kalan her şey iyiydi bizim için. Maçı da çevirmeyi başarmıştık. Net penaltımız 6 dakika incelendi. Rizesporlu oyuncuların artık güçleri kalmamıştı. Nefes nefeslerdi. 6 dakika çok uzun bir mola. Stadyumda atmosfer de çok iyiydi. 20 saniye kala o golü yiyorsunuz. Nasıl hissedebilirim. Bugün modum düşük olacak. Ama yarından itibaren pozitif olarak uyanmak isteyeceğim. Hala gitmemiz gereken yol var. Durum pozitif. Asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kaleciye kırmızı kart verilmeliydi"

Kasımpaşa maçında da uzatma dakikalarında yenilen golün hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi:

"Kasımpaşa maçından farklıydı. Bu maçta geri çekilmedik 10 dakika top bizdeydi. Ne zaman geri çekildik, bunu göremiyorum. Oğuz kaleciye baskı yapıyordu. Bence o pozisyonda kaleciye faul yoktu. Bence kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Diri oyuncu olarak Oğuz'u sahaya sürdük, her yerde baskı yaptı."

"Bizler iştahlıyız, her şeyimizle orada olacağız"

Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeleri ve önceliklerinin ne olacağına dair Tedesco, "İkisi de bizim için önemli. Hala daha önemli. Galatasaray, pazar günü oynadığı maçı kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Gençlerbirliği de 4 maç üst üste aldı. Ligde kalmak için savaşıyorlar. Göreceğiz. Sonrasında güzel bir derbi olacak. Bizler iştahlıyız. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde baskı olmayacak. Kupa da önemli. Bizim için havaya kaldırma ihtimali olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi dönemden geçen bir takım. Hakem konularını tartışmak her zaman zordur bizim için zordu" dedi.

"Uzmanlığım şans hesaplamak değil"

Tedesco, Sidiki Cherif'in performansı ve ligin kalan bölümüyle ilgili ise, "Sidiki bugün iyi maç çıkardı. Beklediğimiz her şeyi yapıyor. Çok genç oyuncu. Galatasaray'ın puan kaybı ihtimali için bir şey söylemeyeceğim. Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil, benim bahis şirketim yok. Bu da benim uzmanlık alanım değil" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı