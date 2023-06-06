Tecrübeli libero Ceren Cihan Önal, Çukurova Belediyespor'da

ÇUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.

ÇUKUROVA Belediyesi Spor Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli libero Ceren Cihan Önal, Adana ekibi ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova'nın Sultanları'nda forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında oynayan Ceren Cihan Önal daha önce, THY, İlbank, PTT, Çanakkale Belediye, Bursa BBSK, Halkbank ve Gazi Üniversitesi takımlarında forma giydi.