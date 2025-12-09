Haberler

Gaziantep FK'li futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

Güncelleme:
Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Tayyip Talha Sanuç'un oyuna devam edemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından 'verilmeyen penaltı' olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüz kemiğinde (maxilla) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
