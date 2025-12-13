Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası'nda sezonu 3. sırada tamamladı

Tayfun Taşdemir, 2025 yılı 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda genel klasmanda 3. sırada yer aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre 2025 sezonunu genel klasmanda 3. sırada tamamlayan milli sporcu Tayfun Taşdemir, 10 bin avro ödülün sahibi oldu.

2025 Dünya Kupası'nın Mısır'daki 7'nci ve son ayağında milli bilardocu Berkay Karakurt, şampiyonluğa ulaşmıştı.