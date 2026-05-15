71'inci Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları pazar günü Veliefendi'de

YILIN ilk klasik koşuları olan 3 yaşlı İngilizlere mahsus Dişi Tay Deneme Koşusu ve Erkek Tay Deneme Koşusu, 17 Mayıs Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.

100'üncü Gazi Koşusu'na giden yolda en önemli duraklardan birisi olan Tay Denemeler bu yıl 71'inci kez gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 17 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda güçlerini sınamak ve Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını kazanmak için piste çıkacak. Bu koşulardan birini kazanan tay, yıl içinde Gazi ve Ankara Koşularından da galibiyetle ayrılırsa Triple Crown yapmış olacak.

3 yaşlı dişi İngiliz tayları için sezonun en kritik sınavlarından bir tanesini teşkil eden Dişi Tay Deneme Koşusu, bu yıl 71'inci kez 17 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 1600 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleştirilecek. 71'inci Dişi Tay Deneme Koşusu'nda 12 safkan mücadele edecek.

17 Mayıs Pazar günü İstanbul programında koşulacak bir diğer klasik yarış ise Erkek Tay Deneme Koşusu olacak. 100'üncü Gazi Koşusu öncesinde 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının güçlerini sınayacağı yarış, 1600 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleştirilecek. 71'inci Erkek Tay Deneme Koşusu'nda 11 tay yarışacak.

