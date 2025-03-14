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Tavşanlı'da Satranç Turnuvası Hazırlıkları Başladı

Tavşanlı'da Satranç Turnuvası Hazırlıkları Başladı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde her cumartesi satranç etkinlikleri düzenleniyor. Tavşanlı Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikler, 7'den 77'ye herkese açık. Ayrıca, yaz tatilinde turnuva düzenlenmesi planlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde satranç turnuvasına hazırlanılıyor.

Tavşanlı satranç temsilcisi Doğan Esen, Tavşanlı Gençlik Merkezi'nde her cumartesi günü düzenledikleri satranç etkinliklerini duyurdu. Esen, açıklamasında "Cumartesi günleri saat 13: 30 ile 15: 00 arasında burada çocuklarla satranç oynamaya toplanıyoruz" dedi.

Her hafta, tatil günleri ve resmi tatiller haricinde düzenlenecek bu etkinliklere herkesi davet eden Esen, "İsteyen 7'den 77'ye herkes gelebilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Kütahya'daki turnuvalara katıldıklarını belirten Esen, "Bu yıl 2025 itibarıyla Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliğini aldım. Yaz tatili sezonunda turnuva düzenlemeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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