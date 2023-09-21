Tavşanlı'da düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakasında Garp Linyit İşletmesi şampiyon oldu. Emniyet ve Tavşanlı Mimarlar Odası takımları ise ikinci ve üçüncü oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvasında final müsabakası gerçekleşti.

Finalde Garp Linyit İşletmesi ile Emniyet Voleybol Erkek takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda kazanan taraf dostluk oldu. Garp linyit işletmesi voleybol takımı final maçında 3 - 0 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu duruma göre birinci Garp linyit işletmesi, ikinci Emniyet Müdürlüğü, üçüncü ise Tavşanlı Mimarlar odası takımı oldu. Tavşanlı Gençlik Merkezinde düzenlenen Final müsabakasında Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve Garp Linyit İşletmesi Müessese Müdür Yardımcısı Fatih Bilge de konuk olarak kupa ve madalyaları takdim etti.

Turnuvada ikinciliği Emniyet, üçüncülüğü ise Tavşanlı Mimarlar Odası takımı elde etti.

Final müsabakasında, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları Furkan Dinçer, Mehmet Ali Akar ve Garp Linyit İşletmesi Müessese Müdür Yardımcısı Fatih Bilge de konuk olarak yer aldı.

Kaymakam Baskın, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. "Spor, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesi için önemli bir araçtır" diyen Baskın, "Bu turnuvanın da ilçemizdeki sporun gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Müsabaka sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - KÜTAHYA