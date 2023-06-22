TASKK Başkanı Ali Düşmez: Türk futbolunun sorunlarını hep birlikte çözmeliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden Başkan seçilen Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'de futbolun sorunları olduğunu belirten Ali Düşmez, ekilen tohumların büyümesi için güzel işler yapmak istediklerini dile getirdi. Düşmez, "Çözümler hep beraber yapılabilir. Taraftarlardan TFF yönetimine kadar bütün bu geniş aileninin marka değeri hep birlikte düzeltmemiz lazım. Amatörler Türk futbolunun tabanında ve çok geniş bir kitleyi kapsıyor. Türkiye'nin 81 ilde çok büyük meselesi. Bütün liglerin geçişinin güzel olmasına çalışıyoruz. Süper Lig'de hakemden bahsediliyor ama aşağıda da bu hakemlerin yetişmesi, maçları yönetmesi ve üstlere çıkması gerekiyor. Süper Lig hakemleri ağaçta bitmiyor, buralara çalışarak geliniyor. Yalnız hakemden de Türk futbolunu okumamak lazım. Sorun bir bütün, herkesin payı var. Sorunu çözmede de herkesin aynı payda katkısı olması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor