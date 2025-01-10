Tartışmalar vardı: İşte yabancı VAR'ın 5 aylık maliyeti

TFF, geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yaparak Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Tartışmaları da beraberinde getiren bu kararın ardından yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

5 AYDA 720 BİN EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin euro olacak. Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin euroyu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin euroluk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.