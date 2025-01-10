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Tartışmalar vardı: İşte yabancı VAR'ın 5 aylık maliyeti

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TFF, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti de belli oldu. Yabancı hakemlerin 5 aylık maliyeti yaklaşık 720 bin euro olacak.

TFF, geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yaparak Süper Lig'de sezonun geri kalan kısmında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Tartışmaları da beraberinde getiren bu kararın ardından yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

5 AYDA 720 BİN EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin euro olacak. Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin euroyu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin euroluk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

Tartışmalar vardı: İşte yabancı VAR'ın 5 aylık maliyeti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ali Koç, migros a yerli ürün yerine yabancı ürünle doldurup mmeleketin parasını yurt dışına çıkaran Ali Koç, her türlü ekonomik baskıya destek veriyor.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

GalatasarayınRams Park Besiktaşın Vodafone Park ve diğer takımların stadları Türkiyeye kaç paraya mal oldu? Sonuçta tüm stadları devlet yaptı ve ödedi Fenerbahçe hariç onun da bi haberini yapsanıza

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Hani 100 de 100 yerli ve milli diye bir anlayis vardi? Biz kendimize güvenemessek... Hani kendi doktorlarimiza güvenmeyipte Amerikan hatanelerine güvenmek gibi

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

GalatasarayınRamsPark Besiktaşın Vodafone Park ve diğer takımların stadları Türkiyeye kaç paraya mal oldu? Sonuçta tüm stadları devlet yaptı ve ödedi Fenerbahçe hariç onun da bi haberini yapsanıza

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Galatasarayın Rams Park Besiktaşın Vodafone Park ve diğer takımların stadları Türkiyeye kaç paraya mal oldu? Sonuçta tüm stadları devlet yaptı ve ödedi Fenerbahçe hariç onun da bi haberini yapsanıza

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Galatasarayın Rams Park Besiktaşın Vodafone Park ve diğer takımların stadları Türkiyeye kaç paraya mal oldu? Sonuçta tüm stadları devlet yaptı ve ödedi Fenerbahçe hariç onun da bi haberini yapsanıza!!

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Haber YorumlarıVeysel Yılmaz:

Har alanda KALİTELİ insan yetiştirmezseniz bedelini böyle ağır ödersiniz.

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Haber YorumlarıHalit:

sömürgeciliğin bir başka yolu

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