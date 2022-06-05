Beşiktaş'ın kasasını boşaltıp gitti! Douglas'ın yeni mesleği herkesi hayrete düşürdü - Haberler

Barcelona'dan Sivasspor'a kiralık giden ve o dönem oynadığı futbolla beğeni kazanan Douglas, 2019 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Brezilyalı futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için de 800 bin euro ücret ödenirken, Douglas Beşiktaş formasını sadece 454 dakika terletti. Toplamda 3.9 milyon euroyu cebine koyan futbolcunun futbolu bırakarak yeni bir sektöre yöneleceği öğrenildi.

Douglas

"ÇİMENTO OLACAK DİYE BEKLEDİĞİMİZ ADAM MÜTEAHHİT OLDU"

Gazeteci Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Douglas, ülkesi Brezilya'ya dönerek inşaat sektörüne girecek. Sarıdağ konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor. Futbolu bırakıp Brezilya'da inşaat işine girecekmiş diye duydum. Beşiktaş savunmasının çimentosu olacak diye beklediğimiz adam müteahhit oldu." ifadelerini kullandı.

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