Haberler

Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı Haber Videosunu İzle
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçın ardından Mauro Icardi'nin takımın kutlamalarına katılmaması, sosyal medyada paylaşım yapmaması ve stattan gergin ayrılması dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği gecede Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Sarı-kırmızılıların önemli galibiyetinin ardından takım sahada büyük sevinç yaşarken, Mauro Icardi'nin bu kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Arjantinli yıldızın maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMADI

Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümü galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken Icardi'nin herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarların gözünden kaçmadı.

STATTTAN GERGİN AYRILDI

Maçın ardından Icardi'nin stadyumu oldukça hızlı ve gergin bir şekilde terk ettiği görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yıldız futbolcunun bu tavrı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalis Abdullah:

Kimsenin tribini çekemeyiz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdulkadir Havranlıoğlu:

O kişi kimse değil İCARDİ... Bir nesil sayesinde GS'li oldu adına şarkısı olan her çaldığında sadece kendisinin akıllara geldiği birisi onu bir öğrende sonra yorum yap

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

vefasız olmamak lazım, bence de son 15-20 dakika oynamalıydı en azından admın vuruşları osimhenden çok daha iyi

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

İsfahan saldırısı Putin'i de çileden çıkardı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
ABD'li senatörden 'kara harekatı' iddiası: Büyük endişe duyuyorum

Gizli toplantıdan çıkıp uykularını kaçıran iddiayı gündeme getirdi
İran'dan kıyamet senaryosu: Tarihin en büyük petrol krizi kapıda

İran'dan kıyamet senaryosu gibi sözler: Tarihin en büyük krizi kapıda
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
Rusya'nın İsfahan'daki Başkonsolosluğu saldırılarda hasar gördü

İsfahan saldırısı Putin'i de çileden çıkardı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sekreterle basıldığı iddia edilen vali yardımcısı, görevden alındı