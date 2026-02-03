Haberler

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK, Süper Lig ekibi Antalyaspor'u 6-0 yendi.

  • Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor'u 6-0 yendi.
  • Iğdır FK, kupadaki puanını 4'e yükseltti; Antalyaspor 3 maç sonunda puansız kaldı.
  • Iğdır FK'nın golleri Antoine Conte (2), Aaron Suarez, Dorin Rotariu, Özder Özcan ve Gianni Bruno tarafından atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile Süper Lig ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 6-0'lık sonuçla kazandı.

IĞDIR FK'DEN YARIM DÜZİNE GOL

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikada Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

PUAN FARKINI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, kupadaki puanını 4 yaptı. Antalyaspor, 3 maç sonunda puansız kaldı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Iğdır FK, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

Trabzon a karşı deliren hocanız nerde

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

