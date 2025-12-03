Haberler

Fulham ve Manchester City arasında 5-4'lük tarihi maç

Güncelleme:
Premier Lig 14. hafta maçında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 5-4 mağlup etti. Manchester City, puanını 28'e yükseltti.

  • Manchester City, Fulham'ı 5-4 yendi.
  • Manchester City'nin gollerini Erling Haaland, Tijjani Reijnders, Phil Foden ve Sander Berge (kendi kalesine) attı.
  • Fulham'ın gollerini Emile Smith Rowe, Alex Iwobi ve Samuel Chukwueze attı.

Premier Lig 14. hafta maçında Fulham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City, 5-4'lük skorla kazandı.

9 GOLLÜ TARİHİ MAÇ

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikada Phil Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı goller kaydetti. Fulham'ın golleri ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze'den geldi.

CITY ŞAMPİYONLUK YARIŞINA TUTUNDU

Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten Manchester City, şampiyonluk yarışında tutundu. Fulham ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fulham, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Manchester City, kendi evinde Sunderland'i ağırlayacak.

