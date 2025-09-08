Haberler

Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İspanya'ya 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Maç sonrasında yorumcu Nihat Kahveci, takımın performansını eleştirdi ve, "Mucize bekledik, felaket yaşadık ama. Tamam İspanya son Avrupa Şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek Finale gelmiş bir takımla şampiyon bir takımın arasında bu kadar fark olur mu ya? Beni kahreden bu" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmada 6-0 ile büyük bir hezimet olurken, maç sonu yorumcu Nihat Kahveci'den sert tepki geldi

"BU KADAR FARK OLUR MU YA?"

Nihat Kahveci, "İspanya favoriydi zaten. 10 maç oyna birini kazanırsın. Mucize bekledik, felaket yaşadık ama. Tamam İspanya son Avrupa Şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek Finale gelmiş bir takımla şampiyon bir takımın arasında bu kadar fark olur mu ya? Beni kahreden bu. 6-0 bitti. Bize 0 değil -5 yazıyorum" dedi.

"18 YAŞINDA BÖYLE BİR FUTBOLCU OLAMAZ"

Açıklamalarına devam eden Kahveci, "Bu kadar olur mu ya? Bize 3 gol atan oyuncu 8 numara oynuyor. Merino, orta sahada oynayıp 3 gol attı. Pedri 1 gol 1 asist yaptı. 2 Orta saha oyuncusu 5 gol attı. Yamal da çok iyi oynadı. Türkiye sınırları içerisinde -televizyondan da olsa- izlediğim en iyi topçulardan. 18 yaşında böyle bir futbolcu olamaz ya" diye konuştu.

Nihat Kahveci, "Uğurcan'ın 6 kurtarışı var. Hepsi de net gol pozisyonuydu. Nico Williams ilk yarıda Konya'dan Kayseri'ye vurdu. Yamal da iki tane çok kötü vurdu. Bizim İspanya ile aramızda bu kadar fark yok" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
