Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı. Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maç sonuna damga vuran an ise Fenerbahçe Beko'nun da eski oyuncusu olan Kostas Sloukas'ın üzüntüden ağladığı anlar oldu. Ekrana yansıyan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Eurobasket 2025'te 12 Dev Adam tarihi bir zafere imza attı. Yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı bir skorla mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı.
SLOUKAS AĞLADI
Mücadeleye damga vuran an ise Yunanistan'ın yıldızı ve Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın gözyaşlarına hakim olamaması oldu. Sloukas'ın ekranlara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. A Milli Basketbol Takımı, 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Almanya ile EuroBasket 2025 finalinde karşı karşıya gelecek.