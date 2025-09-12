Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

Eurobasket 2025'te 12 Dev Adam tarihi bir zafere imza attı. Yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı bir skorla mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı.

SLOUKAS AĞLADI

Mücadeleye damga vuran an ise Yunanistan'ın yıldızı ve Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Kostas Sloukas'ın gözyaşlarına hakim olamaması oldu. Sloukas'ın ekranlara yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. A Milli Basketbol Takımı, 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Almanya ile EuroBasket 2025 finalinde karşı karşıya gelecek.