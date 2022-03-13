Tarihe geçen Fenerbahçeli Arda'nın mutluluğuna diyecek yok: Allah'a şükürler olsun - Haberler

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Tarihe geçen Fenerbahçeli Arda'nın mutluluğuna diyecek yok: Allah'a şükürler olsun

Haberler.com - Spor
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Alanyaspor maçında 1 gol-1 asistle Fenerbahçe tarihinin en genç skor üreten futbolcusu olan Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. "Allah'a şükürler olsun" diyen Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Oyuna sonradan girerek yıldızlaşan Arda Güler, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun." dedi.

"YABANCI, TÜRK HERKES YARDIM EDİYOR"

Arda Güler, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Arda Güler, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Halit Dursun:

ne güzel iste böyle hic unutma sana bu yetenekleri RABBIMIZ verdi... insaALLAH daha da iyi olursun ilerde seni REAL Madridlerde görürüz... gönül isterki hep fenerbahcede kal ama böyle devam edersen cok zor ... en cok 3 sene daha bizde kalabilirsin sonra gelip alirlar seni bu performansin devam ederse...basarilar arda kardesim...

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