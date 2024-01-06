Taraftarları heyecan bastı! Simon Kjaer yeniden Fenerbahçe'ye geliyor

Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper sorunu yaşayan Fenerbahçe'de Luan Peres'le de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin eski yıldızı Simon Kjaer için de nabız yokladığı öne sürüldü.

KAJER'İ GÜNDEME ALDILAR

Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic ile görüşen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro maaş talebi üzerine Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kjaer'i gündemine aldı.

TEKLİF YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetimin mart ayında 35 yaşına girecek futbolcuyu kısa süreliğine takıma katma düşüncesinde olduğu kaydedildi. Ali Koç'un Savic'ten beklenen haberin gelmemesi halinde Kjaer için resmi teklif yapması bekleniyor.