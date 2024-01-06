Taraftarları heyecan bastı! Simon Kjaer yeniden Fenerbahçe'ye geliyor
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, eski yıldızı Simon Kjaer'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin Kjaer için nabız yokladığı belirtildi. 35 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun kısa süreliğine takıma katılması düşünülüyor.
Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper sorunu yaşayan Fenerbahçe'de Luan Peres'le de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin eski yıldızı Simon Kjaer için de nabız yokladığı öne sürüldü.
KAJER'İ GÜNDEME ALDILAR
Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic ile görüşen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro maaş talebi üzerine Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kjaer'i gündemine aldı.
TEKLİF YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetimin mart ayında 35 yaşına girecek futbolcuyu kısa süreliğine takıma katma düşüncesinde olduğu kaydedildi. Ali Koç'un Savic'ten beklenen haberin gelmemesi halinde Kjaer için resmi teklif yapması bekleniyor.