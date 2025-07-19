Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Süper Lig devi Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği ve görüşmelerde son aşamaya geldiği Osimhen'e Napoli taraftarlarından büyük bir saygısızlık yapıldı.

"CEHALET HER ZAMAN HAYATINDA HÜKÜM SÜRECEK"

Napolili taraftalarının açtığı pankartta, "Osimhen, cehalet her zaman senin hayatında hüküm sürecek. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" sözleri kullanıldı. Bu pankart sosyal medyada oldukça tepki çekti.

İşte o pankart;

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Transfer süreciyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu için artık geri sayım başladı.