Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. En-Nesyri'nin golüyle gelen galibiyet sonrası tribünlerde Ali Koç'a yönelik tepkiler dikkat çekti.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mücadelede Trabzonspor'un attığı bir gol, hakem kararıyla iptal edilince büyük tartışmalara neden oldu. Karar bordo-mavili cephede tepkiyle karşılandı.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Maçın ardından stat çıkışında Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç'a istifaya çağırarak, "Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?" şeklinde tezahüratlar yaptı.