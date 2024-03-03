Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, sakat futbolcularının durumunu tek tek açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcuları hakkında konuştu.

"ZAHA'DA ÖDEM VAR"

Sakat futbolcuları hakkında konuşan Buruk, "Kadroda olmayan isimler, Abdülkerim'in dünkü idmanda ağrısı oldu. Abdülkerim'i idareli kullanıyorduk zaten. Dünde antrenmanın içinde kendini rahat hissetmedi, kadroya almadık. Bir sonraki maçı da düşündüğümüz için kadroda yok. Zaha'da darbeden ötürü ödem var. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı. Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz. Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları devam ediyor, takım çalışmalarına katılmadılar. Beklediğimizden uzun oldu. Onlar dışında eksik yok" dedi.

"AMACIMIZ KAZANMAK"

Beşiktaş'ın kadrosunu da değerlendiren başarılı teknik adam, "Rakip takım kadrosunu gördüm, merkezde iki tane defansif özellikli, önünde 4 ofansif oyuncuları var. Rakibimizin önemli özelliği, 4 maçtır gol yemiyor. Güvenli bir oyun ortaya koyuyor. Kaliteli oyuncuları var, özellikle ön tarafta, skora etki edecek oyuncular. Gol yemezseniz bu da maç kazandırıyor. Zorlu bir maç bekliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Zor bir deplasman ama oyuncularım bu tür deplasmanlara alışık. Amacımız kazanmak. Bu maçı kazanırsak şampiyon olmuyoruz. Çok maç var, 11 maç var. Kazanıp avantajı devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak çok önemli bugün. Rakibimiz de bizi yenmek için oynayacak. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bu" şeklinde konuştu.