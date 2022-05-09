Taraftar muradına erdi! Trabzonspor, Demet Akalın ile anlaşmaya vardı

Şampiyonluk kutlamaları için dev bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Trabzonspor, organizasyonda Demet Akalın'ın da sahne alması için ünlü şarkıcıyla anlaşmaya vardı.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarında yerel ve ulusal şarkıcılarla taraftarları coşturacak. 23.30'a kadar geniş bir etkinlik takvimi oluşturan bordo-mavililer,Kulüp isimli şarkısı kutlamalarda taraftarı coşturan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı organizasyona davet eti. Akalın'dan olumlu yanıt alan Trabzonspor başarılı şarkıcı için geniş bir sahne alanı oluşturacak. Kutlamalarla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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