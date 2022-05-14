Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma - Haberler

Trabzonspor bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyerek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Büyük bir başarıya imza atan Karadeniz ekibi, bugün Süper Lig kupasını Medical Park Stadı'nda kaldıracak. Bordo-mavililer seremonide şampiyonluk formalarını da görücüye çıkartıyor.

ŞAMPİYONLUK FORMALARI TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Bordo-mavili oyuncular, kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve "2021-2022 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak.

FORMALAR İNTERNETTEN SATIŞTA

Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar, sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.

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