Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma - Haberler

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Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma

Haberler.com - Spor
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Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak olan kupa töreninde, özel tasarlanan şampiyonluk formasını giyecek. Görücüye çıkacak formayı taraftarın oldukça beğeneceği düşünülüyor.

Trabzonspor bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyerek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Büyük bir başarıya imza atan Karadeniz ekibi, bugün Süper Lig kupasını Medical Park Stadı'nda kaldıracak. Bordo-mavililer seremonide şampiyonluk formalarını da görücüye çıkartıyor.

ŞAMPİYONLUK FORMALARI TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Bordo-mavili oyuncular, kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve "2021-2022 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak.

Taraftar mest olacak! Trabzonspor'dan şampiyonluğa özel forma

FORMALAR İNTERNETTEN SATIŞTA

Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar, sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Şampiyon, Spor, Haberler

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