Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı takıma döndü
Fenerbahçe'de uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız oyuncu Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Haber Global'den edinilen bilgiye göre; Fred, son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı belirtilen Fred'in, maçta süre alması bekleniyor. Fred, son olarak 21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'ni yıldız futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Brezilyalı oyuncunun haftasonu oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Haberde, Fred'in cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.