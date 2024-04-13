Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a maç sonunda soğuk duş

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

SANTOS'A TEPKİ

Mücadelenin son anlarında ise skordan memnun olmayan taraftarlar, maçın son dakikalarında Fernando Santos'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 1-1 girilen son bölümde, "Fernando Santos istifa" tezahüratları yaptı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Santos, siyah-beyazlıların başında 16 maça çıktı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Beşiktaş, ligde 5 maçtır kazanamıyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.